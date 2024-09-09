"حادث أليم مع والده".. وفاة حارس مرمى سموحة السابق زين الإمبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن عطية السيد، رئيس قطاع الناشئين السابق بنادي سموحة، وفاة حارس مرمى فريق سموحة السابق وسبورتنج الحالي مواليد 2008 زين الإمبابي.

وكتب عطية السيد، عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم الإثنين: "لاحول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا اليه راجعون وفاة اللاعب زين الإمبابى لاعب سموحة السابق وحارس فريق سبورتنج 2008 الحالي فجر الأمس إثر حادث أليم توفى على إثره هو ووالده البقاء والدوام لله اللهم اهله الصبر والسلوان دعواتكم لهم بالرحمة والمغفرة".

ولم تنشر حسابات نادي سبورتنج الرسمية أو سموحة على مواقع التواصل الاجتماعي أي منشور يخص الواقعة حتى كتابة هذه السطور.



اقرأ أيضًا:

"بند في حالة الاحتراف".. تفاصيل إعارة محمد حمدي إلى الزمالك

على أنغام أصالة.. زوجة أكرم الأولى تنشر صورة مع ابنها