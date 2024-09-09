"بند في حالة الاحتراف".. تفاصيل إعارة محمد حمدي إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

توصل نادي الزمالك إلى اتفاق مع مجلس إدارة إنبي من أجل استعارة الظهير الأيسر للفريق محمد حمدي لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر لمصراوي أن قيمة الإعارة تقدر بـ3 مليون جنيه مصري، مع بند أولوية الشراء للزمالك حال بيع اللاعب داخل مصر.

وأوضح المصدر أن نادي الزمالك وضع بند في العقد يحق له الحصول على نسبة من 5 إلى 10 % من قيمة بيع محمد حمدي خارج مصر خلال موسمين من تاريخ انتهاء الإعارة.

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