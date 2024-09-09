رسميا.. الزمالك يتعاقد مع محمد حمدي قادما من إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء التعاقد مع محمد حمدي بعد موافقة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان الزمالك قد تعاقد بشكل رسمي مع كل من المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، كما تعاقد مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم.