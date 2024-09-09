تعديل موعد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تأخير موعد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

وقالت مديرة التسويق بالاتحاد البوتسواني لكرة القدم، ماسيجو بوسوماني، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" إنه تم تأخير موعد المباراة لتقام في تمام الساعة السابعة مساء بدلا من الرابعة.

ومنذ قليل قرر مسئولو الاتحاد البوتسواني والاتحاد الأفريقي إلغاء المؤتمر الصحفي للمباراة والذي كان مقررا له اليوم الإثنين.

وكان من المقرر أن تقام مباراة مصر وبوتسوانا غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات في تصفيات أمم أفريقيا.

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