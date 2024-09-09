مصر ترفض الموعد الجديد لمباراة بوتسوانا

ياسر رشاد - القاهرة - رفض الاتحاد المصري لكرة القدم الموعد الجديد لمباراة بوتسوانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد استجاب لطلب الاتحاد البوتسواني بشأن تأجيل مباراته منتخب مصر المقرر لها غدًا الثلاثاء.

وقام الاتحاد المصري بمخاطبة الاتحاد الأفريقي، من أجل إبداء رفض الموعد الجديد للمباراة و الالتزام بإقامة المباراة في موعدها لارتباط المحترفين و اللاعبين المشاركة أنديتهم في دوري الأبطال و الكونفدرالية بمواعيد سفر ومباريات.

وينتظر الاتحاد المصري الرد النهائي من نظيره الإفريقي، لمعرفة موعد المباراة غدًا، بعدما قرر الكاف إقامتها في التاسعة من مساء الغد بدلًا من الرابعة مساءًا.

وكان الاتحاد البتسواني قد طلب من الكاف ضرورة تأجيل مباراة بوتسوانا ومصر اتكون التاسعة مساءًا بدلًا من الرابعة من مساء الغد.

ومن المقرر أن يصل بوتسوانا، بلاده قادما من موريتانيا مساء اليوم، بسبب أزمة الراعي الخاص بهم في الطيران.