الاتحاد السكندري يتعاقد مع فادى فريد بعقد لـ 3 مواسم

ياسر رشاد - القاهرة -

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع المهاجم و الهداف المميز فادى فريد لاعب نادى سموحة ، و هو أحد المهاجمين المميزين بالدورى المصرى " 27 عام " و سبق له اللعب لأندية الأهلى و المقاولون العرب و البنك الأهلى

و وقع اللاعب على عقود إنضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه السابق ليكون أنتقال نهائي بعقد يمتد لثلاث مواسم .

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح و موافقة لجنة الكرة و المدير الفني للفريق بابا فاسيليو و الكابتن إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى

