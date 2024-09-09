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الاتحاد السكندري يتعاقد مع فادى فريد بعقد لـ 3 مواسم

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ياسر رشاد - القاهرة -  

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع المهاجم و الهداف المميز فادى فريد لاعب نادى سموحة  ، و هو أحد المهاجمين المميزين بالدورى المصرى " 27 عام " و سبق له اللعب لأندية الأهلى و المقاولون العرب و البنك الأهلى    
و وقع اللاعب على عقود إنضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه السابق ليكون أنتقال نهائي بعقد يمتد لثلاث مواسم  .
وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح و موافقة لجنة الكرة و المدير الفني للفريق بابا فاسيليو و الكابتن إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى
 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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