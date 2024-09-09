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باسم مرسي ينتقل لـ طلائع الجيش.. رسميًا

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي طلائع الجيش عن تعاقده مع المهاجم باسم مرسي، لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الدراويش.

جاء تعاقد طلائع الجيش مع باسم مرسي من أجل تدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد 2024/2025.

وتوصل النادي العسكري لاتفاق مع باسم مرسي، حيث وقع اللاعب في حضور أعضاء من مجلس الإدارة خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان الإسماعيلي قد قرر فسخ تعاقده مع باسم مرسي بالتراضي، مما فتح الباب أمام انتقال اللاعب إلى فريق جديد في .

الجدير بالذكر أن طلائع الجيش ضم كل من؛ أحمد علاء ورجب عمران ومعاذ الحناوي، واستعادة محمد فتح الله بعد انتهاء إعارته في الجندل السعودي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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