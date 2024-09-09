إنبي يوافق على إعارة محمد حمدي إلى الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - حصل نادي الزمالك على توقيع محمد حمدي ظهير أيسر نادي إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار أولوية الشراء.

وشهدت الفترة الأخيرة مفاوضات مكثفة من جانب إدارة الزمالك مع أيمن الشريعي رئيس إنبي لحسم الصفقة على سبيل الإعارة قبل أن يتم الاتفاق على كافة التفاصيل ويوقع اللاعب على العقود..

وتعاقد الزمالك في الفترة الماضية مع المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء كما تعاقد النادي أيضا مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة ثلاثة مواسم .

ويستعد فريق الزمالك للقاء فريق الشرطة الكيني يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 للبطولة. على أن تعود بعثة الفريق إلى القاهرة يوم 16سبتمبر.