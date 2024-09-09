أيمن يونس يعلق على صفقة الزمالك الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - علق أيمن يونس، لاعب الزمالك السابق، على صفقة الزمالك الجديدة الجابوني اَرون بوبيندزا، والذي نجح الفارس الأبيض في التعاقد مع بعدما حصل على توقيعه إلكترونيًا.

وكانت البطاقة الدولية للمهاجم الجابوني قد وصلت اتحاد الكرة المصري، وقام الزمالك بتسلمها، ليعلن بالأمس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن حصول النادي عليها.

وقال أيمن يونس عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس"، حيث كتب: "معقولة لاعب مميز قوي اسمه بوبيندزا نادي الزمالك يبحث التعاقد معاه، تقوم ناس مهووسة تبعت للاعب تحذره من التوقيع للزمالك".

وتابع: "ناس بجد متطرفة مش طبيعية، حاجة تكسف وتزعل".

الجدير بالذكر أن هناك تقارير تؤكد بأن اللاعب الجابوني يبحث عن نادي اَخر للانضمام إليه، بعد التحذيرات التي تلقاها من أحد الاشخاص بشأن انضمامه للزمالك.