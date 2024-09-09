أسطورة فرنسا يهاجم مبابي بسبب تراجع مستواه

ياسر رشاد - القاهرة - شن أسطورة المنتخب الفرنسي، بيسنتي ليزارازو، هجومًا على مواطنه كيليان مبابي، بعد تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة مع الديوك الفرنسية.

وأكد ليزارازو في تصريحات صحفية، أن مبابي هداف جيد، لكنه لم يعد كما كان يُخيف دفاعات الخصم.

وأكمل: "أرى أن أفضل أداء ظهر عليه الدولي الفرنسي كان في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، لكن هناك لابد عليك من إعادة التركيز مع نفسك".

وأضاف: "بالطبع، بالنسبة لك كلاعب ستمر بالعديد من الصعوبات خلال مسيرتك، أعتقد أن مبابي يمر بهذه الفترة بالوقت الحالي".

ويواجه مبابي سوء توفيق مع المنتخب الفرنسي خلال الفترة الماضية، حيث لم يُسجل أي أهداف منذ مباراة فرنسا أمام بولندا في يورو 2024.