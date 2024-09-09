9 دول تشارك في بطولة افريقيا لجمباز الأيروبيك بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف صالة رقم 2 بمجمع الصالات في استاد القاهرة الدولي منافسات النسخة الثامنة عشر من بطولة أفريقيا لجمباز الأيروبيك والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 وحتى 15 سبتمبر الجاري.

وتضم قائمة الدول المشاركة بالبطولة القارية 9 منتخبات وهي: "بنين - كاب فيردي - الجزائر - المغرب - مالي - جنوب أفريقيا - تونس - توجو - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة"، بإجمالي 110 لاعب ولاعبة.

ومن المقرر، أن يقام الإجتماع الفني للبطولة مساء الخميس المقبل الموافق 12 سبتمبر، على أن تبدأ منافسات البطولة الفعلية يوم 13 بحفل افتتاح البطولة وانطلاق المنافسات.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن مصر تبرهن دائما يوم بعد يوم على قدرتها الفائقة على استضافة جميع البطولات القارية والعربية والدولية لتوافر جميع مقومات نجاح البطولات من منشآت رياضية وبنية تحتية على أعلى مستوى بعد الجهود المبذولة من القيادة السياسية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة في وضع مصر على خارطة استقبال البطولات القارية والدولية موخرا.‏