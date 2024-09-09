حكم مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل استاد “الأول بارك” في الرياض، مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين النصر والأهلي في مسابقة دوري روشن السعودي، يوم الجمعة المقبل والموافق 13 سبتمبر الجاري.

الروسي كاراسيف يقود مباراة النصر والأهلي

حددت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، هوية طاقم تحكيم مباراة النصر والأهلي المرتقبة في دوري روشن.

ويتولى طاقم تحكيم بقيادة الدولي الروسي سيرجي كاراسيف، إدارة مباراة الكلاسيكو بين النصر والأهلي، بحسب ما أوردته صحيفة “عكاظ” السعودية.

تقام مباراة النصر ضد الأهلي على استاد “الأول بارك” في الرياض، يوم الجمعة، عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

وبدأ فريق النصر، مشواره في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي بتعادل إيجابي مع الرائد 1-1، وبعدها حقق انتصاراً كبيراً على الفيحاء بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية.

واستهل فريق الأهلي، مشوار دوري روشن السعودي بفوز على العروبة الصاعد حديثاً 2-0 في جولة الافتتاح، قبل أن يخسر من الفتح 0-1 في الأسبوع الثاني.