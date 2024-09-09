تصريحات لاعب السعودية عن مواجهة الصين غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث صالح الشهري مهاجم المنتخب السعودي، عن المواجهة المرتقبة ضد منتخب الصين، التي تجمعهما غدًا الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وصرح صالح الشهري في حديثه بالمؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الغد: “نُدرك أن مواجهة الصين ستكون صعبة، لذا؛ علينا بذل كل الجهد لحصد النقاط الثلاثة”.

ويحل المنتخب السعودي، ضيفاً على الصين، في ملعب “داليان سويوان”، غداً الثلاثاء عند تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد المنتخب السعودي إلى جانب الصين واليابان وأستراليا والبحرين وإندونيسيا في المجموعة الثالثة في الدور النهائي والمؤهل إلى كأس العالم 2026.

وتعادل المنتخب السعودي على أرضه، أمام إندونيسيا 1-1 ضمن منافسات الجولة الأولى، بينما سقط منتخب الصين خارج الديار في فخ الخسارة القاسية أمام اليابان بـ0-7.