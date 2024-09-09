شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رابطة الكتاب الإنجليز: الجميع فى بريطانيا يتحدثون عن صلاح بشكل رائع والان مع تفاصيل الخبر

أكد بول مكارثي، الرئيس التنفيذي لرابطة الكتاب الإنجليز، أن كل شخص فى بريطانيا يقول إن محمد صلاح لاعب كرة رائع، ولا يوجد شخص واحد يذكر أن صلاح لاعب مسلم أو عربي، موضحا أنه من الرائع أن يكون هناك اختلاف ثقافات من جميع أنحاء العالم.

وأضاف كارثي، خلال منتدى الإعلام الرياضي، أنه إذا سألت عن محمد صلاح فى بريطانيا فيقولون إنه رجل ولاعب رائع ومخلص لعمله وأسرته، بغض النظر عن جنسيته أو كونه عربيا.

ويستعرض منتدى الإعلام الرياضي مناقسة حول التحديات والصعوبات الذى يواجهها الإعلام الرياضى المصرى ويناقش الأساليب والطرق الحديثة لمواجهة تلك التحديات من خلال جلسات ورش عمل تفاعلية.

ويشارك فى الجلسات بول مكارثى الرئيس التنفيذى لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، اليسون بيندار المراسلة الرياضية العالمية والكاتب الصحفى حسن المستكاوى والإعلامى سيف زاهر.

كما يشهد المنتدى الحديث عن تصور الجمهور للبودكاست على مدار العقد الماضى، فضلا عن المهارات اللازمة لتحديد وإتقان الاتجاهات المتغيرة فى العصر الجديد للإعلام الرقمى.

ويشارك فى المنتدى عدد من الإعلاميين الرياضيين المصريين والبريطانيين.

يذكر أن منتدى الإعلام الرياضي هو منتدى متخصص يوفر فرصة فريدة للصحفيين والإعلاميين الرياضيين للقاء ومناقشة أهم قضايا الإعلام الرياضي، والاحتكاك بكبار قادة المؤسسات والتجمعات المهنية الرياضية، حيث يحضر المنتدى شخصيات بارزة ومؤثرة إعلاميًا ورياضيًا على مدار يومين في جلسات ومناقشات مفتوحة وورش عمل تفاعلية.

يُنظم منتدى الإعلام الرياضي بالشراكة بين كل من "المتحدة الرياضية" و"منتدى مصر للإعلام" وشركة 30N، بالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.