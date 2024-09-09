شكرا لقرائتكم خبر عن بول مكارثى: الشفافية والنزاهة والثقة مع الجمهور سمات الإعلامى المحترف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد و أحمد طارق و محمد العاصى

أكد بول مكارثى، الرئيس التنفيذى لرابطة الكتاب الإنجليز، أن الشفافية والنزاهة والثقة مع الجماهير هى سمات الإعلامى المحترف.

وشدد مكارثي، خلال ورشة عمل تحت عنوان "تحمل المسئولية الشخصية" فى ثان أيام منتدى الإعلام الرياضى الذى يقام فى مصر ويختتم اليوم، أن اهتمام الإعلامى سواء صحفى أو مذيع أو مراسل بالسمعة وعدم الندم على تصريحات خاطئة أمر مهم للغاية.

ويستعرض المنتدى مناقشة حول التحديات والصعوبات الذى يواجهها الإعلام الرياضى المصرى ، ويناقش الأساليب والطرق الحديثة لمواجهة تلك التحديات من خلال جلسات ورش عمل تفاعلية.

وشارك فى الجلسات بول مكارثى الرئيس التنفيذى لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية ، اليسون بيندار المراسلة الرياضية العالمية و الكاتب الصحفى حسن المستكاوى و الإعلامى سيف زاهر.

كما يشهد المنتدى الحديث عن تصور الجمهور للبودكاست على مدار العقد الماضى ، فضلا عن المهارات اللازمة لتحديد و إتقان الإتجاهات المتغيرة فى العصر الجديد للإعلام الرقمى .

ويشارك فى المنتدى عدد من الأعلاميين الرياضيين المصريين والبريطانيين.

يذكر أن منتدى الإعلام الرياضي هو منتدى متخصص يوفر فرصة فريدة للصحفيين والإعلاميين الرياضيين للقاء ومناقشة أهم قضايا الإعلام الرياضي، والاحتكاك بكبار قادة المؤسسات والتجمعات المهنية الرياضية، حيث يحضر المنتدى شخصيات بارزة ومؤثرة إعلاميًا ورياضيًا على مدار يومين في جلسات ومناقشات مفتوحة وورش عمل تفاعلية.

يُنظم منتدى الإعلام الرياضي بالشراكة بين كل من "المتحدة الرياضية" و"منتدى مصر للإعلام" وشركة 30N، بالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.