شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة صحافة رياضية بإعلام القاهرة: اختيار المصطلحات بالإعلام أحد أسباب التعصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة الزهراء أحمد رشاد، أستاذة الصحافة الرياضية بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن التحيز الإعلامي يقف وراء التعصب الرياضي، بسبب استخدام بعض المصطلحات التي تتسبب فى إثارة الجمهور.

وأضافت الدكتورة الزهراء، أثناء مشاركتها في منتدي الإعلام الرياضي الذي تنظمه المتحدة للرياضة، أن مهمة الإعلام الأساسية توفير المعلومة الصحيحة للمتلقي، ما يساهم في بناء الثقافة الرياضية للمواطنين في المستقبل.



وتطرقت إلى عدم الاهتمام بالألعاب الأخرى منذ بداية النشء، حيث يتجه الإعلام إلي الأبطال ولكن لم يكن هناك اهتمام بهذا البطل منذ بدايته مع اللعبة للتعرف على ما واجهه من صعوبات ومحطات فى حياته الرياضية، مؤكدة ضرورة حسن اختيار الألفاظ والمصطلحات حتى لا تكون هناك إثارة للجماهير.

وأشادت الدكتورة الزهراء بما حققته البطلة نادية فكري صاحبة الخمسين عاما في دورة الألعاب البارالمبية في رفع الأثقال، وتحقيق ميدالية، رغم إخفاقها في آخر دورتين، ولم تتوقف رغم بلوغها سن الخمسين ولديها أطفال وأسرة ولكن لم تتوقف طموحها.

ويستعرض المنتدى مناقشة حول التحديات والصعوبات الذى يواجهها الإعلام الرياضى المصرى، ويناقش الأساليب والطرق الحديثة لمواجهة تلك التحديات من خلال جلسات ورش عمل تفاعلية.

وشارك فى الجلسات بول مكارثى الرئيس التنفيذى لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، اليسون بيندار المراسلة الرياضية العالمية والكاتب الصحفى حسن المستكاوى والإعلامى سيف زاهر.

كما يشهد المنتدى الحديث عن تصور الجمهور للبودكاست على مدار العقد الماضى، فضلا عن المهارات اللازمة لتحديد وإتقان الاتجاهات المتغيرة فى العصر الجديد للإعلام الرقمى. ويشارك فى المنتدى عدد من الإعلاميين الرياضيين المصرين والبريطانيين.

منتدى الإعلام الرياضي هو منتدى متخصص يوفر فرصة فريدة للصحفيين والإعلاميين الرياضيين للقاء ومناقشة أهم قضايا الإعلام الرياضي، والاحتكاك بكبار قادة المؤسسات والتجمعات المهنية الرياضية، حيث يحضر المنتدى شخصيات بارزة ومؤثرة إعلاميًا ورياضيًا على مدار يومين في جلسات ومناقشات مفتوحة وورش عمل تفاعلية.

ويُنظم منتدى الإعلام الرياضي بالشراكة بين كل من "المتحدة الرياضية" و"منتدى مصر للإعلام" وشركة 30N، بالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.