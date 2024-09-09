شكرا لقرائتكم خبر عن توني باستور: الاهتمام بالمحتوى والصوت والصورة أهم عوامل نجاح البودكاست والان مع تفاصيل الخبر

أكد توني باستور ، المؤسس المشارك لـ goalhanger، أن العصر الحالي هو عصر البودكاست، والتي أصبحت تجذب العديد من المتابعين، خاصة أنها اصبحت تغني عن الصحافة.

وأضاف باستور، خلال منتدي الاعلام الرياضي تحت رعاية الشركة المتحدة للرياضة، أن من أهم عوامل نجاح البودكاست الاهتمام بالمحتوى والصوت والصورة، حتى تتمكن من جذب المتابعين، مشددا على ضرورة جمع معلومات كافة عن الضيف قبل استضافتهم.

وأشار إلى أن البودكاست المسموع يجذب المتابعين أكثر من المرئي، لأنه يساعد الشخص المستمع على القيام بعمله أثناء الاستماع، موضحا أن العديد من السياسيين فى إنجلترا أصبحوا يتابعون البودكاست.

ويستعرض المنتدى مناقشة حول التحديات والصعوبات الذى يواجهها الإعلام الرياضى المصرى، ويناقش الأساليب والطرق الحديثة لمواجهة تلك التحديات من خلال جلسات ورش عمل تفاعلية.

وشارك فى الجلسات بول مكارثى الرئيس التنفيذى لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، اليسون بيندار المراسلة الرياضية العالمية والكاتب الصحفى حسن المستكاوى والإعلامى سيف زاهر.

كما يشهد المنتدى الحديث عن تصور الجمهور للبودكاست على مدار العقد الماضى، فضلا عن المهارات اللازمة لتحديد وإتقان الاتجاهات المتغيرة فى العصر الجديد للإعلام الرقمى. ويشارك فى المنتدى عدد من الإعلاميين الرياضيين المصرين والبريطانيين.

منتدى الإعلام الرياضي هو منتدى متخصص يوفر فرصة فريدة للصحفيين والإعلاميين الرياضيين للقاء ومناقشة أهم قضايا الإعلام الرياضي، والاحتكاك بكبار قادة المؤسسات والتجمعات المهنية الرياضية، حيث يحضر المنتدى شخصيات بارزة ومؤثرة إعلاميًا ورياضيًا على مدار يومين في جلسات ومناقشات مفتوحة وورش عمل تفاعلية.

ويُنظم منتدى الإعلام الرياضي بالشراكة بين كل من "المتحدة الرياضية" و"منتدى مصر للإعلام" وشركة 30N، بالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.