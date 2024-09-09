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علي فرج يتصدر التصنيف العالمي للاسكواش فى الموسم الجديد.. وعسل وصيفاً

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 02:23 م

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر سبتمبر الجاري، والأول في الموسم الجديد 2024-2025، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال.

كما صعد البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز إلى المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.


تصنيف الرجال


1ـ علي فرج
2ـ مصطفى عسل
3ـ النيوزيلندي بول كول
4ـ البيروفي دييجو إلياس
5ـ مازن هشام
6ـ كريم عبد الجواد
7ـ طارق مؤمن
8ـ الإنجليزي محمد الشوربجي
9ـ الويلزي جويل مكين
10- الإنجليزي مروان الشوربجي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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