شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا بالإسماعيلية لمدة 12 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفنى لنادى طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على دخول فريقه معسكراً مغلقاً بمدينة الإسماعيلية لمدة 12 يوماً فى الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 10 أكتوبر المقبل، تتخله بعض المباريات الودية متدرجة المستوى.

وتعاقد طلائع الجيش مع الثلاثى معاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد، بالإضافة لتمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين، إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة في الجندل السعودى بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء إعارتهم.

وتنطلق غداً الثلاثاء فترة إعداد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على ستاد جهاز الرياضة استعداداً للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ الطلائع تدريباته على فترة واحدة يعقبها التدريب على فترتين لرفع الحمل البدنى بجانب الانتظام في معسكر داخلى بالإضافة لخوض مباريات ودية متدرجة المستوى لإٍستعادة الفورمة الفنية والبدنية للاعبين.