شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تتصدر التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر سبتمبرالجاري، والأول فى الموسم الجديد 2024-2025، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

وجاء تصنيف سيدات الاسكواش في الموسم الجديد كالتالي:



تصنيف السيدات

1ـ نور الشربيني

2ـ نوران جوهر

3ـ هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـ البلجيكية نيلي جليس

6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

7ـ البلجيكية تيني جليس

8ـ روان العربي

9- الأمريكية أماندا صبحي

10ـ الماليزية سيفا سينجاري

بينما خرجت البطلة المصرية نور الطيب من التصنيف بعد إعلانها اعتزال اللعبة عقب نهاية الموسم الماضي 2023-2024.