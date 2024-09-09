شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: سنطلب 100 مليون جنيه تعويضا حال عدم التزام ارون سالم بوبيندزا بالتعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادي الزمالك أنهم فى انتظار وصول الجابوني أرون بوبيندزا، مهاجم الشباب السعودي الأسبق، في الموعد المحدد للخضوع للكشف الطبي وإتمام التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ارون سالم بوبيندزا

وأضاف المصدر، أنه فى حال عدم التزام أرون بوبيندزا بالوصل إلى القاهرة في الموعد المحدد سيبدأ الزمالك اتخاذ إجراءاته ضد اللاعب، خاصة أنه سبق ووقع على العقد إلكترونياً؛ وهو ما يمنح الزمالك حق شكوى اللاعب بـ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وشدد المصدر على أن الزمالك سيطلب 100 مليون جنيه تعويضاً حال عدم التزام أرون سالم بوبيندزا بالتعاقد.

ارون سالم بوبيندزا

وكانت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك رحبت بالجابونى أرون بوبيندزا، بعد وصول بطاقته الدولية، وكتبت الصفحة الرسمية على فيس بوك، "بعد توقيعه على اتفاقية التعاقد.. وصول البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا".

من جانبه أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه لا صحة للأنباء المتداولة عن اختفاء الجابونى آرون بوبيندزا، موضحا أنهم على تواصل مستمر مع اللاعب، ولم يفقدوا التواصل معه.

وأضاف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، فى تصريحات لليوم السابع، أنه حدث تغيير فى المواعيد، الأمر الذى تسبب فى تأخر وصول آرون بوبيندزا إلى القاهرة، موضحاً أنهم فى طريقهم إلى إعلان موعد وصول اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة.

وكشف أدهم حقيقة تواصل البعض مع الجابونى آرون بوبيندزا لإفشال الصفقة، مؤكداً أنه لا يعلم حقيقة هذا الأمور، وأنه فى ذات الوقت من الوارد حدوث ذلك لكنى لا أملك معلومة كاملة عن التفاصيل والرسائل.