شكرا لقرائتكم خبر عن الراتب يحسم انتقال البولندي كونراد للزمالك بعد موافقة أحد السعودي على إعارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسم مفاوضات مسئولي نادي الزمالك مع البولندي كونراد ميشالاك جناح فريق أحد السعودي حول قيمة راتب انتقاله لصفوف القلعة البيضاء لمدة موسم، على سبيل الإعارة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وتوصل الزمالك مع فريق أحد السعودي لاتفاق علي استعارة البولندي كونراد لمدة موسم واحد، ورحب الفريق السعودي بعرض الزمالك، إلا أنه ترك الحرية للاعب للتفاوض مع القلعة البيضاء حول قيمة راتبه.

وكشف مصدر بالزمالك أن اللاعب يحصل في أحد السعودي على راتب يقرب من مليون و500 ألف دولار، في حين عرض الزمالك على اللاعب استعارته براتب 800 ألف دولار، ويرغب اللاعب في الحصول علي راتب يتخطى المليون دولار، ومازالت المفاوضات جارية على أمل حسم الصفقة فى الساعات المقبلة.