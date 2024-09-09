شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة فخر.. المتحدة للرياضة تشيد بـ نادية فكري بطلة البارالمبياد والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الحساب الرسمي للشركة المتحدة للرياضة بالبطلة المصرية نادية فكري لاعبة رفع الأثقال، خلال لحظة رفعها للعلم المصري فى الحفل الختامي لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وكتب الحساب الرسمي للمتحدة عبر موقع إكس: "لحظة فخر.. نادية فكري بترفع رأس مصر، شايلة علم بلدنا في حفلة ختام بارالمبياد باريس 2024".



المتحدة للرياضة

وأطلقت نادية فكري لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي "زغروطة" عقب تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال البارالمبي وزن فوق 86 كجم، في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتمكنت نادية فكري من رفع ثقل قدره 141 كجم و145 كجم في المحاولتين الأولى والثانية، قبل أن تخفق في رفع وزن 154 كجم في المحاولة الأخيرة، لتضيف الميدالية السابعة لمصر في بارالمبياد باريس 2024.

كان محمد المنياوى ورحاب رضوان لاعبى منتخب مصر لرفع الأثقال قد توجا بالميدالية الذهبية، بينما توجت فاطمة محروس ومحمد صبحي بالفضية، وحققت صفاء حسن البرونزية وأيضًا منتخب الكرة الطائرة جلوس.

واختتم أمس الأحد منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي انطلقت في 26 أغسطس الماضي.