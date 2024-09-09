شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت ينتظر خطاباً من فيفا لقيد الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب نادي مودرن سبورت خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الساعات المقبلة، لإعلان رفع إيقاف القيد، وقيد 15 صفقة جديدة ضمها النادي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف مصدر مسئول بنادي مودرن سبورت عن إنهاء أزمة القيد التي تعرض لها النادي مؤخراً، وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن النادي سدد مستحقات الغاني دياوسي تايلور، وينتظر فقط خطاباً من فيفا يتم إرساله إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم يفيد بإنهاء أزمة مستحقات اللاعب ورفع القيد لتسجيل اللاعبين الجديد.

وكان الفيفا قرر حرمان مودرن سبورت من قيد صفقاته الجديدة، لعدم التزامه بدفع المستحقات المتأخرة للاعبه السابق دياويسي تايلور.

وأعلن نادي مودرن سبورت في وقت سابق عن فسخ تعاقده مع الدولي الغاني دياويسي تايلور، مهاجم الفريق، بعد أن ظهر بأداء مخيب للآمال في الدوري المصري.

واستقر الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت، بقيادة طلعت يوسف، على انطلاق معسكر إعداد اللاعبين للموسم الجديد، منتصف سبتمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها طلعت يوسف للاعبين عقب وداع بطولة كأس مصر من ربع النهائي.