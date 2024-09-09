شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بعثة منتخب الخماسي الحديث فى بطولة العالم للشباب بالبرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للخماسي الحديث ، برئاسة المهندس شريف العريان ، قائمة منتخب الشباب المشارك فى بطولة العالم تحت 17 عاما، والتي تقام بالبرتغال فى الفترة من 10 إلى 16 سبتمبر الجاري. ويمثل مصر في البطولة اللاعبون أحمد أسامة عبد الحميد وعمر حسام وعلي إيهاب وسامي رضوان، واللاعبات فريدة أبو هاشم وريتاج علاء وعاليا محمود ولي لي فرج. ويرأس بعثة المنتخب أنس بشر عضو مجلس الإدارة ويرافقه شادي حفني ومحمود سند إداريين. ويقود المنتخب إيهاب سيد وعمرو سيد مديرين فنيين، وأحمد خالد مساعد مدير فني رماية وأحمد يحيى مدير فني موانع وأماني حسن طبيب علاج طبيعي وإصابات ملاعب.

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