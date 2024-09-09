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انطلاق فعاليات اليوم الثانى والختامى لمنتدى الإعلام الرياضى

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات اليوم الثانى والختامى لمنتدى الإعلام الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد - - تصوير محمد الحصرى

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 11:27 ص

انطلقت فعاليات اليوم الثانى والختامى من منتدى الإعلام الرياضى الذى انطلق أمس، الأحد، بمصر لمناقشة التحديات والصعوبات التى تواجه الإعلام الرياضى.

ويستعرض المنتدى مناقشة حول التحديات والصعوبات الذى يواجهها الإعلام الرياضى المصرى، ويناقش الأساليب والطرق الحديثة لمواجهة تلك التحديات من خلال جلسات ورش عمل تفاعلية.

وشارك فى الجلسات بول مكارثى الرئيس التنفيذى لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، اليسون بيندار المراسلة العالمية والكاتب الصحفى حسن المستكاوى والإعلامى سيف زاهر.

كما يشهد المنتدى الحديث عن تصور الجمهور للبودكاست على مدار العقد الماضى، فضلا عن المهارات اللازمة لتحديد وإتقان الاتجاهات المتغيرة فى العصر الجديد للإعلام الرقمى. ويشارك فى المنتدى عدد من الإعلاميين الرياضيين المصرين والبريطانيين.

منتدى الإعلام الرياضي هو منتدى متخصص يوفر فرصة فريدة للصحفيين والإعلاميين الرياضيين للقاء ومناقشة أهم قضايا الإعلام الرياضي، والاحتكاك بكبار قادة المؤسسات والتجمعات المهنية الرياضية، حيث يحضر المنتدى شخصيات بارزة ومؤثرة إعلاميًا ورياضيًا على مدار يومين في جلسات ومناقشات مفتوحة وورش عمل تفاعلية.

ويُنظم منتدى الإعلام الرياضي بالشراكة بين كل من "المتحدة الرياضية" و"منتدى مصر للإعلام" وشركة 30N، بالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.

استاذ كريم رمزى
استاذ كريم رمزى

 

الاستاذ محمد المحمودى
الاستاذ محمد المحمودى

 

البطل الاوليمبى أحمد الجندى
البطل الاوليمبى أحمد الجندى

 

الحضور
الحضور

 

الدكتورة الزهراء احمد رشاد
الدكتورة الزهراء احمد رشاد

 

المنتدى الاعلامى الرياضى
المنتدى الاعلامى الرياضى

 

اليوم التانى الختامى لمنتدى الاعلامى الرياضى
اليوم التانى الختامى لمنتدى الاعلامى الرياضى

 

اليوم التانى من المنتدى
اليوم التانى من المنتدى

 

اليوم الثانى فى المنتدى العلامى الرياضى
اليوم الثانى فى المنتدى العلامى الرياضى

 

بداية فاعليات المنتدى الاعلامى الرياضى
بداية فاعليات المنتدى الاعلامى الرياضى

 

تامر صقر
تامر صقر

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

جلسة المنتدى نحو اعلام رياضى خالى من التعصب
جلسة المنتدى نحو اعلام رياضى خالى من التعصب

 

منصة الحضور فى المنتدى
منصة الحضور فى المنتدى

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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