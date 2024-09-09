شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد يترأس بعثة الزمالك فى نيروبي لمواجهة الجيش الكيني بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، رئاسة بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي المتجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي لمواجهة الجيش الكيني لأحمد خالد حسنين عضو مجلس الإدارة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز ، سفر بعثة الأبيض إلى كينيا فى الثانية عشرة صباح الخميس المقبل، استعداداً لخوض مباراة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع فريق الشرطة الكيني يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 للبطولة، على أن تعود بعثة الفريق إلى القاهرة يوم 16 سبتمبر.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي فى التاسعة مساء يوم 20 سبتمبر الجاري.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أخطر مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من زامبيا لإدارة مباراة الشرطة الكيني، ويتكون طاقم تحكيم لقاء الذهاب من الزامبي هيلاري هامبابا حكماً للساحة، ويعاونه مواطناه ديانا تشيكوتيشا وتوماس كايلا مساعدين، وهاماليلا مونجي حكماً رابعاً، واختار "كاف" الصومالي بشير عرب مراقباً عاماً للمباراة، في حين يراقب الحكام ألان بريس ليتوكوزو من أفريقيا الوسطى.