شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب بوتسوانا يصل بلاده صباح الثلاثاء لمواجهة مصر بعد حل أزمة الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت بعثة منتخب بوتسوانا فى موريتانيا إلى حل لأزمة العودة لبلادهم، بعدما تركهم الراعي فى موريتانيا ورفض عودتهم على متن الطائرة الخاصة.

وأكد مصدر لليوم السابع أن منتخب بوتسوانا نجح فى الحجز على الطيران العادي وسيصل بلاده فى الساعات الأولى من صباح غد، الثلاثاء، علماً بأن المباراة مع منتخب مصر ستكون في الرابعة عصرا.

وتعرض منتخب بوتسوانا لأزمة كبرى بعد مباراته مع موريتانيا التي خسرها بهدف دون رد السبت، حيث ما زال المنتخب عالقا فى العاصمة الموريتانية نواكشوط، وخاض حصة تدريبية على ملعب شيخا بيديا.

وحسب تقارير إعلامية موريتانية، لعب المنتخب البوتسواني في ليبيا وديا، ومن هناك إلى نواكشوط في طائرة خاصة، لكن منذ أمس وهو عالق، حيث لم تعد الطائرة الخاصة بعد، ما جعل البعثة تستفسر عن رحلات إلى بوتسوانا.



ويلاقى منتخب بوتسوانا نظيره المصري الثلثاء على أرضه بالجولة الثانية ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم منتخبا موريتانيا والرأس الأخضر .



وأدى منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، مرانا صباحيا أخيرا باستاد القاهرة قبل السفر إلى بوتسوانا، استعدادا لخوض مباراة الثلاثاء المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.



وتقام المباراة على ملعب فرانسيتون فى بوتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، ومن المتوقع أن تمتلئ المدرجات فى مباراة الثلاثاء لتشجيع أصحاب الأرض، وخسرت بوتسوانا بهدف نظيف فى الجولة الأولى أمام موريتانيا فى المباراة التى جرت بينهما أمس، السبت، وتسعى للتعويض أمام منتخب مصر لاسيما أن المباراة تقام على أرضها.



وفاز منتخب مصر على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما مساء الجمعة الماضي باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأولى بـ التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69.