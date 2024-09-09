شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندى: الوعي زاد بالألعاب الفردية والأبطال أصبحوا حقا مشروعا للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

أكد البطل الأولمبى أحمد الجندى ، صاحب ذهبية الخماسى الحديث فى أولمبياد باريس 2024، زيادة الوعي بالألعاب الفردية خلال الفترة الأخيرة.

وقال الجندى، فى مناقشة إعلام رياضى خالى من التعصب فى ثانى أيام منتدى الإعلام الرياضى، إن الألعاب الفردية أصبحت تجذب الرعاة مثل كرة القدم، مشيرا إلى أن البطل حق مشروع للإعلام الرياضى، خاصة فى ظل التدخل فى الحياة الشخصية للأبطال.

كما يشارك فى هذه الجلسة الإعلاميين كريم رمزى ومحمد المحمودى وتامر صقر مديرا للجلسة، فضلا عن الزهراء أحمد رشاد دكتور الصحافة الرياضية فى كلية الإعلام جامعة القاهرة.

ويستعرض المنتدى مناقشة حول التحديات والصعوبات الذى يواجهها الإعلام الرياضى المصرى، ويناقش الأساليب والطرق الحديثة لمواجهة تلك التحديات من خلال جلسات ورش عمل تفاعلية.

وشارك فى الجلسات بول مكارثى الرئيس التنفيذى لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، اليسون بيندار المراسلة الرياضية العالمية والكاتب الصحفى حسن المستكاوى والإعلامى سيف زاهر.

كما يشهد المنتدى الحديث عن تصور الجمهور للبودكاست على مدار العقد الماضى، فضلا عن المهارات اللازمة لتحديد وإتقان الاتجاهات المتغيرة فى العصر الجديد للإعلام الرقمى.

و يشارك فى المنتدى عدد من الإعلاميين الرياضيين المصرين والبريطانيين.

يذكر أن منتدى الإعلام الرياضي هو منتدى متخصص يوفر فرصة فريدة للصحفيين والإعلاميين الرياضيين للقاء ومناقشة أهم قضايا الإعلام الرياضي، والاحتكاك بكبار قادة المؤسسات والتجمعات المهنية الرياضية، حيث يحضر المنتدى شخصيات بارزة ومؤثرة إعلاميًا ورياضيًا على مدار يومين في جلسات ومناقشات مفتوحة وورش عمل تفاعلية.

يُنظم منتدى الإعلام الرياضي بالشراكة بين كل من "المتحدة الرياضية" و"منتدى مصر للإعلام" وشركة 30N، بالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.



استاذ كريم رمزى



الاستاذ محمد المحمودى



البطل الاوليمبى أحمد الجندى



الحضور



الدكتورة الزهراء احمد رشاد



المنتدى الاعلامى الرياضى



اليوم التانى الختامى لمنتدى الاعلامى الرياضى



اليوم التانى من المنتدى



اليوم الثانى فى المنتدى العلامى الرياضى



بداية فاعليات المنتدى الاعلامى الرياضى



تامر صقر



جانب من الحضور



جلسة المنتدى نحو اعلام رياضى خالى من التعصب