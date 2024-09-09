شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد لحسم ملف تجديد عقود الشناوي وبيرسي تاو والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو النادي الأهلي فتح باب تجديد عقود لاعبي الفريق التي تنتهي فى صيف 2025 من أجل حسم هذا الملف، بعد الاقتراب من إغلاق ميركاتو الصيف الجاري فى القلعة الحمراء بعد ضم 4 لاعبين جدد، ومحاولة ضم صفقة جديدة، لذا تأمل إدارة الأهلي الانتهاء قريباً من ملف العقود التي تنتهي الصيف المقبل، وتحديداً الثنائي محمد الشناوي والجنوب أفريقي بيرسي تاو.

وقال مصدر في الأهلي، إن إدارة النادي ترغب فى حسم ملف العقود، خاصة فيما يتعلق بمحمد الشناوي الذي لا يختلف أحد داخل النادي على تجديد عقده وبقاءه مع الفريق لمدة موسمين مُقبلين على أقل تقدير. وشدد المصدر على أن تجديد عقد الشناوي مسألة وقت فقط بسبب الحاجة الفنية لجهوده داخل الفريق، بجانب دوره القيادي فى غرفة الملابس باعتباره قائد الفريق الذي ينجح فى "لم شمل" اللاعبين.

وأكد المصدر أن إدارة النادي ترغب فى حسم موقف بيرسي تاو هو الآخر بعد الاستقرار على بقائه هذا الموسم، ورفض العروض التي وصلته خلال انتقالات الصيف الجاري، وأبرزها من الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي والخلود السعودي، موضحا أن إدارة النادي تسعى لمناقشة موقف تاو، سواء بالإبقاء عليه وتجديد عقده أو عدم التجديد، ليكون من حقه الرحيل بنهاية الموسم الجاري مجاناً.

من ناحية أخرى، حصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ملخص لخمس مباريات خاضها فريق جورماهيا الكيني مؤخراً فى أكثر من بطولة قارية ومحلية لدراسته قبل مواجهة الفريقين المقرر لها 15 سبتمبر الجاري بكينيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها. وينوي كولر استكشاف المنافس الكيني جيداً قبل مواجهة الفريقين في ضربة بداية المارد الأحمر للبطولة القارية القوية.

من ناحية أخرى، بدأ مسئولو النادي الأهلي مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.