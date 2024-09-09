"يحتاج دعوات الجميع".. تطورات الحالة الصحية لـ إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف حمد إبراهيم المدرب المساعد لفريق الإسماعيلي، مستجدات الحالة الصحية لإيهاب جلال المدير الفني للدراويش.

وقال حمد إبراهيم في لقاء تلفزيوني خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور، أن حالة إيهاب جلال في تحسُن مستمر.

وأوضح المدرب العام لفريق الإسماعيلي: "الحمدلله ماشين بشكل كويس والنهارده أول يوم في التحسُن ومش عاوزين نتكلم غير ما يكون في تحسُن كبير".

وأضاف: "خلال 48 ساعة بإذن الله سيكون هناك أخبار جيدة بشأن حالة إيهاب جلال الصحية، وهناك رفض لدخول أي فرد عليه الفترة الحالية ومحتاج دعوات الجميع حتى يعود لنا بالسلامة".

وأختتم :"عدم الإفاقة بدأ يتخفف منذ الأمس وبدأ الفريق الطبي في تخفيف الأدوية المخدرة وبإذن الله قريبًا يكون وسطنا".

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