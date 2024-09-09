"المهاجم".. أول صورة لوصول صفقة الزمالك الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وصل إلى القاهرة، خلال الساعات القليلة الماضية، السنغالي سيدي نداي، تمهيدا للانضمام لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحرص مسؤولي العلاقات العامة، بنادي الزمالك، على استقبال سيدي نداي، في مطار القاهرة برفقة وكيله.

وينشر موقع الخليج 365 أول صورة للاعب السنغالي الجديد عقب وصوله لمطار القاهرة، حيث يخضع للكشف الطبي اليوم، قبل التوقيع الرسمي للنادي الأبيض.

ويعد سيدي نداي، من مواليد 2005 ويبلغ من العمر 19 عاما، وسوف يتم قيده تحت السن، وكان يلعب في الدوري السنغالي وانتهى عقده.

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