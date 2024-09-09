زي النهاردة من ١٢ سنة .. الأهلي يحقق لقبه الأول بعد حادث ستاد بورسعيد

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب بطولة كأس السوبر المصري في مثل هذا اليوم التاسع من سبتمبر عام 2012 بعدما تغلب على نظيره إنبي بثنائية مقابل هدف.

وخطف الأهلي هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من زمن شوط اللقاء الثاني عن طريق رأسية محمد ناجي بعد عرضية متقنة من صانع الألعاب محمد بركات ، ليحرر اللقاء من التعادل الإيجابي ويقتنص الأحمر لقبه.

وتعد هذه البطولة هي الأولى للفريق الأحمر بعد حادث ستاد بورسعيد مطلع فبراير من عام 2012 والتي راح ضحيتها ما يقارب 74 ضحية من الجماهير المتواجدة في المدرجات ، الأمر الذي أدى بالتبعية إلى إصدار اتحاد الكرة قرارًا رسميًا بإلغاء مسابقة الدوري عن الموسم الرياضي 2011 - 2012.

وتواجد في مقصورة متابعة المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية قيادات اتحاد الكرة رفقة الوزير الراحل العامري فاروق، آنذاك.