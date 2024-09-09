تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة ليسوتو بتصفيات أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أستقر وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مضيفه ليسوتو ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي يحتضنها ميدان استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية بتصفيات أمم إفريقيا.

من المقرر أن تنطلق مباراة المغرب والجابون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية والسابعة بتوقيت المغرب، وتذاع عبر فضائية بي إن سبورتس 5 والتي أسندت مهمة نقل أحداث وفعاليات المباراة للمعلق المغربي جواد بدة.

تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة ليسوتو

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي- أشرف داري- رومان سايس- نصير مزراوي

خط الوسط: بلال الخنوس- عز الدين أوناحي- سفيان امرابط

خط الهجوم: عبدالصمد الزلزولي- سفيان رحيمي- حكيم زياش

يدخل المنتخب المغربي المواجهة من أجل الحفاظ على صدراة المجموعة الثانية، وتعزيز تصنيفه العالمي، ذلك أنه ضمن التأهل إلى البطولة الإفريقية بحكم احتضانه البطولة علي أرضه.

وتتصدر كتيبة وليد الركراكي جدول ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف على منتخب إفريقيا الوسطى، بعدما نجح أسود الأطلس في الفوز علي الجابون بنتيجة 4-1 في الجولة الأولي.