موعد مباراة المغرب وليسوتو في تصفيات كأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب المغرب، بقيادة وليد الركراكي، المدير الفني لأسود الأطلس، لمواجهة مضيفه ليسوتو ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي يحتضنها ميدان استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية بتصفيات أمم إفريقيا.

موعد مباراة المغرب والجابون في تصفيات كأس أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المغرب والجابون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية والسابعة بتوقيت المغرب.

القناة الناقلة لمباراة المغرب والجابون اليوم

ومن المنتظر أن تذاع مباراة المغرب والجابون عبر فضائية بي إن سبورتس 5 الناقل الحصري لمباريات تصفيات أمم إفريقيا فضائيًا.

معلق مباراة المغرب والجابون اليوم

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة نقل أحداث وفعاليات المباراة للمعلق المغربي جواد بدة.

يدخل المنتخب المغربي المواجهة من أجل الحفاظ على صدراة المجموعة الثانية، وتعزيز تصنيفه العالمي، ذلك أنه ضمن التأهل إلى البطولة الإفريقية بحكم احتضانه البطولة علي أرضه.

وتتصدر كتيبة وليد الركراكي جدول ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف على منتخب إفريقيا الوسطى، بعدما نجح أسود الأطلس في الفوز علي الجابون بنتيجة 4-1 في الجولة الأولي.