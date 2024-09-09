جدول مباريات اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم بوابة الخليج 365، جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين، الموافق 9 سبتمبر 2024، حيث تقام العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف أنحاء العالم، وذلك للعديد من المنتخبات خلال فترة التوقف الجارية.
موعد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
قبرص X كوسوفو – 7مساء
الجبل الأسود X ويلز – 9.45 مساء
تركيا X أيسلندا – 9.45 مساء
فرنسا X بلجيكا – 9.45 مساء – beIN Sports HD 1
الكيان الصهيوني X إيطاليا – 9.45 مساء
رومانيا X ليتوانيا – 9.45 مساء
النرويج X النمسا – 9.45 مساء
سلوفينيا X كازاخستان – 9.45 مساء
موعد مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
بوروندي X السنغال – 4 مساء
النيجر X غانا – 6 مساء
غينيا الإستوائية X توجو – 6 مساء
أوغندا X الكونغو – 7 مساء
مدغشقر X جزر القمر – 7 مساء
ليسوتو X المغرب – 9 مساء - beIN Sports HD 2
أنجولا X السودان – 10 مساء - beIN Sports HD 5
إثيوبيا X جمهورية الكونغو – 10 مساء