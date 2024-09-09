منتخب فرنسا يسعي لتصحيح المسار أمام بلجيكا.. الموعد والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب فرنسا، بقيادة المدرب ديديه ديشامب، لمواجهة قوية مساء اليوم الإثنين، عندما يصطدم مع نظيره منتخب بلجيكا على ملعب "الأضواء" في مباراته الثانية في إطار منافسات الجولة الثانية بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة فرنسا وبلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع، 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تُذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD 1.

معلق مباراة فرنسا وبلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

سيعلق خليل البلوشي على أحداث مباراة الليلة.

واستهل المنتخب الفرنسي مشواره في مسابقة دوري الأمم الأوروبية بخسارة مُدوية أمام إيطاليا بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الأولي من البطولة، كما تغلب منتخب بلجيكا على الكيان الصهيوني بنفس النتيجة في المجموعة الثانية.