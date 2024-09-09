تعديل موعد وصول بوبيندزا للزمالك بسبب خلافات مع الوكيل

ياسر رشاد - القاهرة - تخلف الجابونى أرون بوبيندزا عن الوصول إلى القاهره فجر أمس الأحد رغم إرسال تذاكر الطيران له منذ أيام وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك أن اللاعب سيصل فجر الثلاثاء لظروف خاصة.

وعلمت الخليج 365 أن سبب تخلف اللاعب عن الحضور فى موعده كما ذكرنا أمس هو الخلاف الذى نشب مع وكيله محمد حبشى حول ضرورة إرسال مقدم التعاقد أولا للاعب بالإضافة إلى مطالبة حبشى بالحصول على النسبه المقرره له من الصفقه.

فى الوقت الذى أرسلت إدارة النادي تذاكر الطيران للثنائي الإفريقى الشاب السنغالى سيدى نداى ويلعب فى مركز الجناح الأيسر والإيفواري عبدولاى جيري ويلعب فى مركز وسط مدافع حيث من المتوقع وصولهما اليوم أو غدا على أقصى تقدير وان كان هناك تخوف من عدم وصول الايفوارى بعد تلقيه عرضا من أحد الأنديه النمساويه بحسب تأكيد المدير الرياضى لنادى راسينج الايفوارى.

من ناحيه أخرى طلب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني التعاقد مع يسن مرعى مدافع فاركو لدعم صفوف الفريق بعد أن فضله على أحمد حسام لاعب الجونه إلا أن أحمد سليمان عضو مجلس الإداره والمشرف العام على اعترض على هذا اللاعب وهو ماأدي إلى غضب جوميز الذى قال نصا "إذا لم يكن لاعب فاركو فلا أريد الإثنين "

من جانبه أعرب البرتغالي جوزيه جوميز عن رضاه عن معسكر الأبيض الذي أقيم في برج العرب استعداداً للموسم الجديد ولمباراتي الشرطة الكيني في دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدير الفني :" الفريق خاض مباراتين وديتين الأولى أمام فريق راية والثانيةأمام الشرطة العراقي والأخيره كانت أصعب في ظل قوة المنافس وجودة اللاعبين وخلقنا العديد من الفرص في اللقاء وشاهدنا بعض الأخطاء، سنعمل على علاجها في الفترة المقبلة".

وأوضح جوميز أن فترة الإعداد مختلفة بسبب ضيق الوقت قبل خوض المباريات الرسمية وأن الفريق لا يزال أمامه أسبوع للاستعداد لخوض مباراة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري.

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلاً:" الجهاز الفني شاهد مباريات لفريق الشرطة الكيني، وهو منافس جيد يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين".