ناقد رياضي : الأندية الجماهيرية روح الكرة المصرية ويجب أن تتلقى كامل الدعم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي محمد شبانة على ضروره تواجد الاندية الجماهيرية بكثرة في مسابقة الدوري الممتاز كونها مؤشرًا لقوه الكرة المصرية بضمان لتواجد جماهيري كثيف بالمدرجات.

وواصل خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين : "لابد أن تكون المنافسة بين الأندية الجماهيرية وتتواجد بدور قوي في المسابقات المحلية ، ولا يجوز أن يخرج الزمالك خالٍ الوفاض من البطولات المحلية.

وأضاف ، بيراميدز فاز بالبطولة وشهدنا احتفالات كثيرة، وقالوا كسبنا أعرق بطولة في التاريخ وهذا من حقهم.

واشار إلى أن مواجهة مصر ضد بوتسوانا لن تكون سهلة، ويجب أن يكون جميع اللاعبين في أتم الجاهزية لخوض تلك اللقاء، وتسجيل هدف مبكر هو سلاح الفراعنة لتحقيق الانتصار.

وأوضح: "محمد صلاح الأفضل أن يتواجد في مركزه الطبيعي، وأنسب مكان له في الملعب جناح يمين، والتحرك للعمق، وهو مصدر السعادة في صفوف منتخب مصر".