سيد معوض : تغييرات جهاز المنتخب في التشكيل تتحدد وفقًا لقوة المنافس

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن معظم عناصر منتخب مصر كانت جاهزة فنيًا خلال لقاء كاب فيردي، ولم يكن هناك سوى 4 لاعبين فقط لم يشاركوا منذ فترة في الدوري المصري مثل رامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وزيزو، لكنهم كانوا يتدربون خلال فترة الاجازة.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "حتى لو لم يكن الرباعي في أتم الجاهزية وتدربوا فقط خلال الأيام السابقة قبل لقاء مصر وكاب فيردي، فأنه شئ عادي جدًا، لأن المنافس لم يكن قويًا".

وأضاف: "الفوز على كاب فيردي بثلاثية شئ جيد في الملعب، ولكن المباراة في القاهرة تتحمل أي شئ، والدفع بأي لاعبين، لكن الامور ستختلف في مواجهة منافسين آخرين مثل المغرب والسنغال وغيرها، لذلك كان التشكيل مقبول بالنظر لحجم المنافس".