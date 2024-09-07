من المشادة إلى الخروج من المعسكر.. القصة الكاملة لأحمد حجازي مع حسام حسن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

شهدت الساعات الأخيرة اعتذار أحمد حجازي مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم ونادي نيوم السعودي، عن استكمال معسكر الفراعنة، علي خليفة أزمته الأخيرة مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

ودخل حجازي في مشادة كلامية مع حسام حسن اعتراضاً على تأديته تدريبات الإحماء دون الاعتماد عليه في مباراة مصر وكاب فيردي، في ظل غياب محمد عبدالمنعم لاعب نيس الفرنسي.

وبعد تعرض رامي ربيعة للإصابة في الشوط الثاني من المباراة ، رفض أحمد حجازي المشاركة بدلاً منه لتزداد الأزمة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي"، أن حجازي لم يشارك في التدريبات الجماعية للمنتخب اليوم، مشيراً إلى أن المران الجماعي شهد جلسة بين إبراهيم حسن وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لمناقشة وضع اللاعب، وإصدار بيان بمغادرته.

وأضاف المصدر أن الأزمة تم حلها أمس بعد انتهاء المباراة، وذلك بعد تدخل من اللاعبين الكبار لتهدئة الأمور.

وبعد انتشار أنباء استبعاده من المعسكر، علق أحمد حجازي عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" في ستروي تضمنت :"لم اعتذر عن معسكر المنتخب تم استبعادي من المدير الفني لمنتخب مصر صباح اليوم".

وأضاف:"و للرد علي موقف مباراه امس لم اعتذر ايضاً علي المشاركة و المشادة كانت رد فعل علي كلام صدر من احد افراد الجهاز المعاون للمدير الفني و علي مرئي ومسمع من الجميع".

وأتم حديثه قائلاً :"علي مدار ۱۳ سنه في المنتخب و لعب 100 مباراه دوليه لم يصدر مني تصرف سلبي و دائما مصلحه المنتخب اهم من اي شئ بالنسبه لي، و اتمني التوفيق للمنتخب الوطني".

وكان منتخب مصر حقق فوزاً على نظيره كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا المغرب 2025.