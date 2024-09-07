"بداية من العزب حتى حجازي".. تفاصيل أزمات حسام حسن مع اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعادت أزمة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر مع أحمد حجازي مدافع المنتخب، إلى السطح أزمات العميد مع اللاعبين خلال الفترة الماضية.

وكان أحمد حجازي دخل في مشادة كلامية، أمس الجمعة مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ورفض المشاركة كبديل، في مباراة المنتخب أمام كاب فيردي، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025.

وسبق ودخل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، في العديد من الصدمات والأزمات مع اللاعبين في الأندية المختلفة، التي قام بتدريبها، وأبرزها التالي:

شهد عام 2017، على أزمة بين الكابتن حسام حسن خلال توليه القيادة الفنية لفريق المصري البورسعيدي، مع لاعب الفريق أسامة العزب، حيث خرج الأخير من حسابات العميد الفنية، ليقوم اللاعب بتقديم طلب للرحيل عن النادي، قبل أن يدخل شقيقه في مشادة كلامية مع حسام حسن.

وخلال تولي حسام حسن القيادة الفنية، لفريق سموحة السكندري، دخل حسام حسن في أزمة مع لاعب الفريق في ذلك الوقت باسم مرسي، حيث في إحدى الحصص التدريبية، دخل الثنائي في مشادة قوية معاً، لتقرر إدارة سموحة في هذا الوقت إيقاف اللاعب.

وفي عام 2023 خلال تولي العميد القيادة الفنية للمصري البورسعيدي دخل في خلاف قوي مع ثنائي الفريق مروان حمدي وعبد الرحيم دغموم، حيث دخل العميد في صدام مع مروان حمدي، بعد حضور الأخير مباراة بين فريقي الزمالك وبيراميدز في كأس مصر، مما أغضب العميد، ليقرر استبعاد اللاعب من حساباته في نهاية موسم 2022-2023.

وكانت آخر أزمات حسام حسن خلال فترة تواجده أيضاً في المصري، مع اللاعب الجزائري عبد الرحيم دغموم، حيث دخل الثنائي في الكثير من المشاكل والمشادات، مما أدى إلى تقديم الأخير بمذكرة إلى مجلس إدارة المصري البورسعيدي، يتهم فيها العميد بالتعدي عليه وعلى زملائه لفظياً.

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