هل يتفاوض الأهلي مع زد لضم زيكو؟.. مصدر يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتشرت العديد من التقارير التي تشير إلى تفاوض الأهلي مع نادي زد للتعاقد مع نجم الفريق مصطفى زيكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر لـ "الخليج 365" أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وحتى الآن لم يستفسر الأهلي عن موقف زد من بيع زيكو أو قدم عرضا رسميا.

وشارك مصطفى زيكو مع نادي زد في 39 مباراة بجميع المسابقات في موسم 2023/24، ساهم خلالها في 15 هدفا (سجل 13 هدفا، وقدم تمريرتين حاسمتين).

وانضم زيكو إلى زد في موسم 2023/24 قادما من حرس الحدود، في صفقة بلغت قيمتها 591 ألف دولار. وفقا لموقع ترانسفير ماركت

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