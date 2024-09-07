فيتور بيريرا يكشف التصنيف الخاص بالحكام والمساعدين المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية السابق، عن أخر تصنيفات الحكام والمساعدين للفئات 1C و 2C و 3C للموسم الرياضي 2023-2024.

وقال بيريرا في بيان مرسل للصحفيين، إنه تم إعداد هذا التصنيف بدقة وعناية بالغة، وذلك تماشياً مع اللوائح المنظمة لحكام المباريات في اتحادات أعضاء الفيفا، واللائحة الخاصة بالتحكيم في الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويمكن الاطلاع على تصنيف الحكام الخاص بفيتور بيريرا من خلال الملف التالي:

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن عن رحيل البرتغالي بيريرا من رئاسة لجنة الحكام المصرية، بشكل رسمي وتولي محمد فاروق بدلاً منه.

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