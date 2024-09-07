أحمد عبد القادر يسجل ثاني أهدافه في الدوري القطري.. فيديو

واصل النجم المصري أحمد عبد القادر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي قطر تألقه، بعدما سجل الهدف الثاني مع فريقه في الدوري القطري.

وكان أحمد عبد القادر قد انتقل إلى فريق قطر القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من النادي الاهلي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويشارك نجم الاهلي السابق مع فريق قطر أمام نظيره الشحانية في اللقاء المقام على ملعب لخويا الرياضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس نجوم قطر.

وتمكن عبد القادر من تقليص النتيجة لصالح قطر بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 87 بعد متابعة الكرة التي ارتدت من حارس المرمى.

وكان فريق قطر متأخرًا أمام الشحانية بنتيجة 3-2 في الدقائق الأخيرة من المباراة، قبل أن يتمكن رفاق عبد القادر من خطف هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.

ورفع عبد القادر رصيده من الأهداف مع قطر إلى هدفين بعدما سجل أول أهدافه أمام نظيره الشمال.