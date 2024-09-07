حجازي: حسام حسن استبعدني من معسكر المنتخب.. وهذه تفاصيل مشادة مباراة كاب فيردي

الشارقة - اميمة ياسر - علق أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، على خروجه من معسكر المنتخب قبل مواجهة بوتسوانا في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024.

وكتب حجازي عبر ستوري صفحته الرسمية على إنستجرام: "لم أعتذر عن معسكر المنتخب تم استبعادي من المدير الفني لمنتخب مصر صباح اليوم".

أضاف: وللرد على موقف مباراة أمس لم أعتذر أيضًا على المشاركة، والمشادة كانت ردا فعل على كلام صدر من أحد أفراد الجهاز المعاون للمدير الفني، وعلى مرأى ومسمع من الجميع.

وأتم حجازي تصريحاته: وعلى مدار 13 سنة في المنتخب ولعب 100 مباراة دوليه لم يصدر مني تصرف سلبي، ودائما مصلحه المنتخب أهم من أي شيء بالنسبة لي، وأتمنى التوفيق للمنتخب الوطني.