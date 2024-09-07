بعد مشادته مع حسام حسن.. حجازي يعتذر عن عدم الاستمرار في معسكر الفراعنة والجهاز الفني يوافق

الشارقة - اميمة ياسر - اعتذر أحمد حجازي، مدافع الفراعنة، عن الاستمرار في معسكر منتخب مصر لظروف خاصة تقبلها حسام وإبراهيم حسن وعلى إثرها غادر التجمع ولن يسافر مع الفريق لمباراة بتسوانا.

نشبت مشادة كلامية بين أحمد حجازي والجهاز الفني بقيادة حسام حسن خلال المباراة التي التقى بها المنتخب الوطني نظيره الرأس الأخضر.

واعترض أحمد حجازي على حسام حسن بعدما طلب منه أن يؤدي عمليات الإحماء بسبب عدم الاعتماد عليه حتى مع غياب محمد عبدالمنعم.

وكان حسام حسن قد دفع بلاعب الوسط حمدي فتحي في مركز الدفاع بعد غياب محمد عبدالمنعم عن اللقاء في ظل وجود أحمد حجازي مما أغضب الأخير.

حجازي رفض المشاركة بدلًا من رامي ربيعة، الذي تعرض للإصابة في الشوط الثاني، ليضطر حسام حسن للدفع بأحمد رمضان بيكهام.