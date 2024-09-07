ديكلان رايس يسجل للإنكليز في أيرلندا ويرفض الاحتفال.. لماذا؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبلن: سجل ديكلان رايس هدفاً مبكراً للمنتخب الإنكليزي في مرمى جمهورية أيرلندا خلال المباراة المقامة بينهما في دوري أمم أوروبا السبت، وكان من اللافت أن اللاعب رفض الاحتفال بالهدف، فما السبب؟

في مباراة دوري الأمم الأوروبية الثانية، تستضيف جمهورية أيرلندا إنكلترا. وفي الشوط الأول، كانت النتيجة 2-0 لصالح الضيوف، حيث افتتح لاعب وسط آرسنال ديكلان رايس التسجيل.

ومن الجدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا ارتدى قميص جمهورية أيرلندا سابقا، حيث لعب 3 مباريات ودية لهم في عام 2018، كما شارك رايس في 20 مباراة مع فرق الشباب والناشئين المختلفة في أيرلندا، ولكنه اختار الانضمام لمنتخب انكلترا الأول فيما بعد.

ولهذا السبب، اختار لاعب وسط آرسنال عدم الاحتفال بهدفه في مرمى أيرلندا، لإظهار الاحترام للجماهير المحلية في جمهورية أيرلندا، بالإضافة إلى ذلك، قدم رايس تمريرة حاسمة للهدف الثاني لجاك جريليش.

وعلى الرغم من أنه رايس يتصرف بطريقة محترمة إجمالاً برفضه الاحتفال، إلا أن المخاوف قائمة من أن يلومه الجمهور الإنكليزي الذي يمكن للبعض منه أن يرى عدم الاحتفال هو نوع من عدم الاحترام لقميص المنتخب الإنكليزي، ولكن أصحاب هذه الرؤية غالباً ما تكون نسبتهم قليلة.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن رايس سجل بملعب "أفيفا" بعد 6 سنوات و97 يوما من ظهوره الوحيد هناك بقميص أيرلندا ضد أمريكا في حزيران (يونيو) 2018.

ويعد رايس من مواليد إنجلترا، لكن أصوله تعود لجمهورية أيرلندا، وهو ما جعل الجماهير تطلق صافرات استهجان ضده بمجرد تسجيله هدف إنجلترا الأول.

يذكر أن المباراة لها حساسيتها الخاصة سياسياً واجتماعياً بالنظر إلى علاقة انكلترا وأيرلندا، وعلى الرغم من الفوارق الكروية الكبيرة لمصحلة الانكليز إلا أن ذلك لا يمنع من أن الجماهير في دبلن ولندن تراقب المباراة من منظور أكبر من كرة القدم.

في مجموعة إنكلترا بالبطولة القارية، يواجهون أيضا اليونان وفنلندا، وستلعب إنكلترا مباراتها التالية ضد منتخب فنلندا يوم 10 أيلول (سبتمبر).