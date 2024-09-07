الزمالك يفوز على الشرطه العراقي بثلاثة أهداف لهدفين

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره الشرطة العراقي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الفرعي لفندق إقامة الأبيض في ختام معسكر الفريق في برج العرب.

سجل أهداف الزمالك كل من، ناصر منسي ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي و عمر جابر وحسام عبد المجيد و مصطفى الزناري و أحمد محمود ونبيل عماد دونجا و عبد الله السعيد و محمود عبد الرازق " شيكابالا" و مصطفى شلبي و ناصر منسي ومحمد عاطف.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين، وتمكن فريق الشرطة العراقي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الخامسة عن طريق مهاجمه لوكاس من تسديدة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الكرة على يسار الحارس.

ونشط لاعبو الزمالك لتعديل النتيجة، وفرض الأبيض سيطرته على مجريات الأمور نسبياً، وسدد عبد الله السعيد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى حارس الشرطة العراقي.

واعتمد لاعبو الفريق العراقي على الهجمات المرتدة وتصدى محمد صبحي لتسديدة قوية من مهاجم الشرطة في الدقيقة الثانية والعشرين، وبعدها أهدر ناصر منسي فرصة في الدقيقة 30 لتسجيل هدف التعادل من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتوالت محاولات الأبيض وسدد عبد الله السعيد كرة قوية من خارج المنطقة علت عارضة مرمى الشرطة العراقي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني هاجم الزمالك لتعديل النتيجة، وأهدر محمد عاطف فرصة للأبيض من تسديدة من على حدود منطقة جزاء الشرطة العراقي علت العارضة.

وفي الدقيقة 54 سدد شيكابالا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس، بعدها كاد مصطفى شلبي أن يحرز هدف التعادل للأبيض من هجمة منظمة مع شيكابالا لينفرد بالمرمى ولكن حارس الشرطة العراقي يبعد الكرة بصعوبة.

وواصل الزمالك محاولاته الهجومية وأهدر ناصر منسي فرصة محققة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم، بعدها سدد مصطفى شلبي كرة قوية اصطدمت بعارضة مرمى الفريق العراقي.

وفي الدقيقة 61 نجح ناصر منسي في تسجيل هدف التعادل للزمالك من رأسية سكنت على يسار الحارس، ودفع الجهاز الفني للأبيض بعمر عبد العزيز بدلاً من محمد صبحي، وتمكن نبيل عماد دونجا من تسجيل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 72 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت على يمين الحارس.

وحاول لاعبو الشرطة تعديل النتيجة في حين سعى الأبيض لتعزيز التقدم، وفي الدقيقة 80 تمكن الضيوف من تعديل النتيجة من رأسية بانجا سكنت على يمين الحارس، ودفع الجهاز الفني للزمالك بزياد كمال بدلاً من نبيل عماد دونجا، ودفع الجهاز الفني للأبيض بسامسون أكينيولا بدلاً من مصطفى شلبي، وكثف لاعبو الزمالك محاولاتهم الهجومية للتسجيل حتى نجح عبد الله السعيد في تسجيل الهدف الثالث للأبيض قبل نهاية المباراة لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدفين.