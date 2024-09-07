مجلس الاتحاد يعتمد التشكيل النهائي للجهاز الفني والإداري والطبي بقيادة بابا فاسيليو

الكابتن إمام محمدين _ مدير قطاع كرة القدم بالنادى الجهاز الفنى بابا فاسيليو _ مدير فني نيكولاس كالاكوتس _ مدرب عام محمد سعد أحمد _ مخطط أحمال محمد لطفى قطب _ مدرب السيد السويركى _ مدرب حراس المرمى محمد أيمن هلال – محلل أداء خالد مصطفى المغربى _ مترجم الجهاز الإدارى يحيى فضل _ إداري عمر صلاح عرفه _ إدارى الجهاز الطبي محمد سعد الصاوى _ طبيب عظام أحمد سلامة _ علاج طبيبعى و تاهيل إسلام السيد حسن _ تأهيل و إصابات محمد حسن محمد _ أخصائى تدليك مصطفى جوهر محمد _ أخصائى تدليك مصطفى شريف محمد _ أخصائى تدليك كريم أحمد كامل _ مصور الفريق

مروان الهواري

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