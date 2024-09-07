مجلس الاتحاد يعتمد التشكيل النهائي للجهاز الفني والإداري والطبي بقيادة بابا فاسيليو

ياسر رشاد - القاهرة -
اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي التشكيل النهائي للجهاز الفني والإداري والطبي وجاء كالتالي:
الكابتن إمام محمدين _ مدير قطاع كرة القدم بالنادى
الجهاز الفنى
بابا فاسيليو _ مدير فني
نيكولاس كالاكوتس _ مدرب عام
محمد سعد أحمد _ مخطط أحمال
محمد لطفى قطب _ مدرب
السيد السويركى _ مدرب حراس المرمى
محمد أيمن هلال – محلل أداء
خالد مصطفى المغربى _ مترجم
الجهاز الإدارى
يحيى فضل _ إداري
عمر صلاح عرفه _ إدارى
الجهاز الطبي
محمد سعد الصاوى _ طبيب عظام
أحمد سلامة _ علاج طبيبعى و تاهيل
إسلام السيد حسن _ تأهيل و إصابات
محمد حسن محمد _ أخصائى تدليك
مصطفى جوهر محمد _ أخصائى تدليك
مصطفى شريف محمد _ أخصائى تدليك
كريم أحمد كامل _ مصور الفريق